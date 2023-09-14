В канцелярии премьер-министра подтвердили встречу Нетаниягу и Байдена

Озвучена программа визита главы правительства в США.

Во время своего визита в Соединенные Штаты, который начнется в воскресенье вечером, премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует встретиться с президентом Джо Байденом, сообщает пресс-служба министерства главы правительства.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Кроме того, Нетаниягу также планирует выступить на Генеральной Ассамблее ООН в следующую пятницу утром. В рамках своего визита он также запланировал встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с другими лидерами.

По информации из министерства, ожидается, что Нетаниягу также встретится с представителями еврейской общины США. Будучи в Соединенных Штатах, он намерен провести множество важных встреч и обсудить ряд ключевых вопросов в отношениях между государствами.

Ранее мы сообщали, что Биньямин Нетаниягу едет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, где стороны могут перевести переговоры. ПО данным СМИ, президент США Джо Байден до сих пор не пригласил в Вашингтон премьер-министра Израиля. В Белом доме считают, что шансы на встречу и Нетаниягу снизились.

До этого "Курсор" писал, что встреча Байдена и Нетаниягу близка, как никогда. Как известно, в течение длительного времени Байден уклонялся от приглашения Нетаниягу в Белый дом и таким образом фактически пытался «наказать» Нетаниягу, при этом не нанося ущерба отношениям с Израилем.