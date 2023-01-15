В Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами

Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.

Израильская полиция арестовала шестерых предполагаемых инвестиционных мошенников. Далее планируется их экстрадиция в США.

Все шестеро были менеджерами или агентами по продажам в Yukom Communications в Кесарии, колл-центре, который обслуживал мошеннические веб-сайты Bigoption.com и Binarybook.com. В феврале 2019 года большое жюри США предъявило им обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Арестованы: 36-летний Ори Маймон, 37-летний Ниссим Альфаси, 30-летний Афик Тори, 41-летний Орон Монтгомери, 44-летний Дэйв Барзилай и 39-летний Гилад Мазуги. Они задержаны были во вторник, пока их адвокаты оспаривают запрос правительства США об экстрадиции.

Мужчины обвиняют в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру в 2014-2017 годах. Предположительно, они сделали это путем мошеннической продажи бинарных опционов, финансового инструмента, лежащего в основе мошеннической индустрии. Согласно обвинениям в обвинительном заключении, они сговорились получить от инвесторов максимальные депозиты и следили за тем, чтобы инвесторы потеряли деньги на своих счетах или не могли их снять.

Обвиняемые побуждали инвесторов вносить деньги, искажая информацию о конфликте интересов между инвесторами и торговыми представителями, доходах, которые инвесторы могли получить от бинарных опционов, их собственных именах, местонахождении и биографиях, а также о шансах инвесторов вывести свои деньги, говорится в обвинительном заключении.

Израильский прокурор Ави Кроненберг отказал в выходе под залог, пояснив, что подсудимые могут сбежать.

Ранее Курсор писал, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками.