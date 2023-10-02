В Кфар-Кане произошла стрельба в овощном магазине, двое раненых

В результате инцидента еще один мужчина в возрасте 30 лет получил ранения средней степени тяжести.

В понедельник, 2 октября, в Кфар-Кане в результате стрельбы был серьезно ранен 21-летний мужчина.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из местных овощных магазинов.

Команда MDA эвакуировала пострадавшего в больницу "Пория" в Тверии. В результате инцидента еще один мужчина в возрасте 30 лет получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, возле Кирьят-Малахи в результате взрыва автомобиля между шоссе 7 и шоссе 3 погиб 37-летний мужчина.

Как сообщал Курсор, 12 июля в своей машине был застрелен 30-летний мужчина, проживающий в Кфар-Каре. По данным полиции, киллеры планировали нападение родственника жертвы. Однако после того, как киллеры не нашли его, преступники решили расправиться с другим членом семьи.

Ранее Курсор писал о другом убийстве — на этот раз в Нацерете. Молодого мужчину убили в пекарне одного из районов. Медики, получив звонок на экстренную линию помощи 101, прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего без пульса. Несмотря на все усилия по стабилизации его состояния, молодой мужчина скончался на месте.

Также мы сообщали об убийстве в хайфском городе Кирьят-Ям, произошедшем среди бела дня, когда улицы были заполнены десятками людей. Убийца преследовал свою жертву пешком. Подойдя поближе, он извлек пистолет и в центре улицы Сдерот Мория выпустил не менее двенадцати выстрелов по нему. Раненый начал убегать, однако из-за потери крови постепенно терял сознание и, наконец, упал на землю.