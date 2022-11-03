В Кирьят-Арбе 14-летнюю девочку ранили в голову: детали происшествия

Парамедики, прибывшие на место происшествия, увидели девочку без сознания, в тяжелом состоянии.

Сегодня, 3 ноября, в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла по улице. Пуля прилетела со стороны Хеврона.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия вызвали медиков, которые увидели девочку без сознания, ее состояние было критическим. Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.

Парамедики и фельдшер, оказавшие подростку первую помощь, отметили, что ее рана кровоточила. Девочке сделали перевязку, ввели седативные препараты и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем она срочно была отправлена в операционную.

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