В поселке Кохав-Яаков шальная пуля попала в детскую кровать

Пуля залетела в дом, расположенный в поселке Кохав-Яаков и упала на подушку, лежавшую на детской кровати. Это уже не первый случай.

Вчера вечером, 1 сентября, шальная пуля из Каландии достигла жилого дома, расположенного в поселке Кохав-Яаков, и попала в детскую кровать.

Об этом сообщает издание 0404.

Пуля пробила стену и попала прямо в подушку. И к счастью, этот инцидент закончился без жертв, поскольку на кровати в тот момент ребенок еще не спал. Однако, это уже второй инцидент за последнюю неделю с шальной пулей в поселке.

«Курсор» писал ранее, что 27 августа, в поселке Кохав-Яаков, недалеко от Рамаллы, произошло чрезвычайное происшествие. Шальная пуля попала в 6-летнего ребенка. Мама девочки отметила, что все произошло за секунду. Прибывшие на место медики Службы скорой помощи (МАДА) установили, что ребенок ранен из огнестрельного оружия. Пострадавшую госпитализировали в больницу «Хадасса» в Иерусалиме, ее состояние было средней степени тяжести.

Еще мы писали, что 17-летняя Разан Аббас была убита ночью, в результате стрельбы в деревне Кана. Молодая девушка принадлежала к известной в местном совете семье. Девушку смертельно ранила шальная пуля, пробившая ее комнату.

Напомним, что Дор Мизан, 26-летний студент, проживающий в Беэр-Шева, обнаружил, что в течение девяти лет у него была пуля в шее. Он получил ее после игры в футбол с друзьями.