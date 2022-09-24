В Кирьят-Ате у входа в дом зарезан мужчина: подробности инцидента

Парамедики пытались проделать комплекс реанимационных процедур, но попытки стабилизировать состояние мужчины ни к чему не привели.

В ночь на субботу, 24 сентября, в Кирьят-Ате возле входа в собственную квартиру был найден 47-летний мужчина с ножевым ранением.

Об этом сообщает издание Haaretz.

На место происшествия прибыла бригада Служебной скорой помощи (МАДА), которая застала пострадавшего в критическом состоянии и пыталась провести комплекс реанимационных процедур, но медики не смогли спасти мужчину.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств инцидента. По подозрению в убийстве был задержан 24-летний житель деревни Каабуль. По предварительной информации, убитый и подозреваемый находились в дружеских отношениях, они вместе распивали алкоголь, затем между ними произошел конфликт, в ходе которого убийца воспользовался ножом.

«Курсор» писал ранее, что в отношении 21-летнего жителя Самарии Мамама Сулеймана, который нанес ножевое ранение мужчине, находясь с ним в дружеских отношениях, предъявлено обвинение.

Еще мы писали, что женщина в Ашдоде была зарезана мужчиной, который ворвался в ее квартиру и скрылся с суммой денег. Медики эвакуировали пострадавшую для оказания медицинской помощи.

Напомним, что 70-летний мужчина получил ножевое ранение и легкие травмы в Кирьят-Гате. Сотрудники МАДА оказали ему помощь на месте происшествия и доставили на лечение в больницу.