Араб из Самарии зарезал друга за то, что он еврей: выдвинуто обвинение

Сегодня было предъявлено обвинение Мамаму Сулейману, 21-летнему жителю Самарии, который нанес ножевое ранение мужчине, с которым дружил. Причина особенно возмутительна.

В отношении 21-летнего жителя Самарии Мамама Сулеймана, который нанес ножевое ранение мужчине, с которым он состоял в дружеских отношениях, предъявлено обвинение, сообщила сегодня в четверг полиция.

Сулейману было предъявлено обвинение в тяжком преступном хулиганстве, покушении на убийство, нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном пребывании в Израиле.

Портал Walla! отметил, что он нанес ножевое ранение мужчине, с которым дружил, на том основании, что тот был евреем.

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