В Кирьят-Гате в ДТП пострадала 14-летняя девочка, водитель скрылся

В пятницу, 16 декабря, в Кирьят-Гате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка.

Об этом сообщает News.Walla.

14-летний подросток получил травмы средней степени тяжести. На место аварии приехали парамедики, которые оказали девочке первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение.

Водитель скрылся с места ДТП.

Полиция начала расследование предполагаемой аварии с наездом, и проводит проверки, чтобы установить местонахождение водителя транспортного средства.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на пятницу, 16 декабря, в Хайфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 18-летняя девушка. Ее сбил автобус.

Еще мы писали, что в четверг, 15 декабря, на трассе 232 на въезде в Сдерот произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.