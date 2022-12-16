В Хайфе под колесами автобуса погибла 18-летняя девушка

В ночь на пятницу, 16 декабря, в Хайфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 18-летняя девушка.

Об этом сообщает издание Maariv.

Авария случилась на улице Сдерот а-Гистадрут. Девушку насмерть сбил автобус «Метронит». На место вызвали парамедиков МАДА, которые были вынуждены констатировать ее смерть в результате полученных травм.

Другие подробностей пока не сообщают.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Продолжается расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 15 декабря, на трассе 232 на въезде в Сдерот произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Еще мы писали, что в бедуинской деревне Абу Куйдар на севере Негева маленький ребенок был сбит автомобилем. Мальчика срочно госпитализировали в больницу. Ребенок получил тяжелые травмы.

Напомним, что 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

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