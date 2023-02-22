В Кирьят-Яме подожгли ресторан, потому что он некошерный

Во время пожара в здании находился человек.

Окружная прокуратура Хайфы представила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Кирьят-Яма, который недавно поджег филиал «Американ Бургер» в городе, потому что там продавалась некошерная еда.

Об этом сообщает Mako.

За день до поджога обвиняемый прибыл к ресторану и спросил одного из сотрудников, что они подают, а после раскритиковал его, сказав, что еда некошерная. Через некоторое время подозреваемый вернулся, чтобы обрызгать столб возле ресторана красной краской из баллончика, оставив надписи «не кошерно», «добыча», «мерзость».

Сотрудник, заметивший это, попросил правонарушителя остановиться, но в ответ 38-летний дал ему пощечину. На следующий день поздно вечером он сел в кафе с бутылкой бензина, купленной на заправке, и зажигалкой в ​​руке. Он подождал, пока заведение закроется, после чего разлил бензин и поджег ресторан.

Это заметил один из сотрудников, вышедший на улицу и попытавшийся потушить огонь.

«Когда я увидел огонь, я быстро открыл дверь, чтобы спастись. Волосы на руках у меня сгорели», — рассказал он.

На место были вызваны пожарные, которым удалось быстро потушить возгорание. Работника спасли, а ресторану нанесен ущерб на тысячи шекелей.

Поджигателя задержала полиция. Он заявил, что невиновен, но у правоохранителей были все необходимые доказательства от сотрудницы заправочной станции, у которой задержанный покупал бензин незадолго до поджога, и видеозаписи. Также подозреваемый сказал владельцу ресторана: «Я поджег ресторан, потому что он не кошерный».

Задержанному предъявили обвинение в поджоге, нанесении телесных повреждений, умышленном причинении вреда и угрозах.

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