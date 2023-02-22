Жестокое убийство женщины в Ашдоде: появились неожиданные подробности

Появились новые подробности жуткого убийства матери четырех детей Полины Вайсман в Ашдоде.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

В материале сказано, что правоохранители освободили из-под стражи последнего партнера и предыдущего мужа 40-летней убитой, потому что они не имеют никакого отношения к инциденту.

Считается, что на самом деле ее убил 23-летний мужчина, находившийся в квартире в момент происшествия. Суд наложил запрет на публикации любых данных способных раскрыть его личность.

Отметим, что во вторник, 21 февраля, в Ашдоде молотком убили 40-летнюю женщину. Изначально подозреваемый в убийстве, ее партнер, постоянно избивал женщину, а после побега из квартиры на улице Кибуц-Галуйот и вскоре был задержан полицейскими.

О женщине знали полиция и социальные службы, потому что ранее она подавала жалобу на своего бывшего мужа из-за избиений. Мужчина даже был приговорен к году и трем месяцам тюрьмы, но после выхода на свободу не прекратил преследовать свою бывшую жену.

«Когда мы прибыли на место, мы увидели женщину, лежащую без сознания, с синяками на теле. Мы оказали ей медицинскую помощь, включавшую остановку кровотечения, перевязки, введение лекарств и эвакуировали ее в машине интенсивной терапии MDA в тяжелом состоянии», – поделились медики.

В больнице врачи констатировали смерть женщины. По информации полиции, ей нанесли травмы с помощью тупого предмета.

Чуть позже стало известно, что убитая – 40-летняя Полина Вайсман, репатриантка из *россии и мать четырех детей. Двое ее старших детей живут в москве на попечении у родственников Полины. Также у нее остались двое общих детей с бывшим мужем – им 3 и 4 года. По разной информации, они живут в Израиле, то ли с их отцом, то ли с его родными.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!