В Кнессете рассматривают просьбу Нетаниягу о госфинансировании его частных домов

Финансовый комитет Кнессета провел заседание, чтобы удовлетворить просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о финансировании обоих его частных домов в Иерусалиме и в Кесарии за счет государства.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В законе говорится, что государство финансирует расходы на официальную резиденцию в Иерусалиме, а также на частную резиденцию премьер-министра за пределами Иерусалима. Официальная резиденция в настоящее время находится на реконструкции, поэтому представители Нетаниягу запросили в финансовом комитете, чтобы дом на улице Азза считался официальной резиденцией в Иерусалиме.

12-й канал сообщил, что канцелярия премьер-министра направила депутатов от «Ликуда» на заседание, чтобы продемонстрировать поддержку Нетаниягу.

Споры вспыхнули почти сразу, когда оппозиционные депутаты обвинили членов комитета в предоставлении государственного финансирования Нетаниягу, мультимиллионеру, в то время как другие граждане должны бороться с высокой стоимостью жизни.

Во время пребывания премьер-министра Нафтали Беннета в период с июня 2021 года по июнь 2022 года оппозиция ложно обвинила его в том, что он использовал 50 млн шекелей из государственных средств для проведения частного ремонта в своем доме в Раанане, где он жил из-за ремонта в официальная резиденция на улице Бальфур.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу получил отсрочку на возврат 300 тысяч долларов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил отсрочку по возвращении 300 000 долларов, которые он незаконно получил от своего двоюродного брата.