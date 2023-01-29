Нетаниягу получил отсрочку на возврат 300 тысяч долларов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил отсрочку по возвращении 300 000 долларов, которые он незаконно получил от своего двоюродного брата.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это постановил Верховный суд в воскресенье, 29 января. Новым сроком возврата средств стал конец апреля.

Ранее мы рассказывали, что во время встречи при участии десятков бизнесменов и менеджеров некоторых из самых важных компаний в Израиле, Нетаниягу заявил, что поддерживает переговоры по судебной реформе, но законодательство не будет остановлено. По словам участников встречи, премьер-министр готов к началу диалога планируемых правительством изменениях в рамках программы, организованной президентом Ицхаком Герцогом.

«На этой неделе, как и на протяжении всего пути, министр юстиции вновь выразил готовность к диалогу». Нетаниягу подчеркнул в заявлении, что речь идет о переговорах «одновременно с законодательством и без его задержки. До сих пор мы не слышали готовности к переменам с другой стороны. По мнению критиков, любое изменение, даже самое незначительное, было и остается «концом демократии», – выпустил заявление Нетаниягу от его имени пресс-секретарь.

Также «Курсор» сообщал, что в последние дни банкиры наблюдают «тревожную тенденцию», когда вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу. Генеральный директор банка «Апоалим» Дов Кут уже предупредил об этом во время встречи директоров крупных банков премьер-министра Нетаниягу.

Помимо этого недавно Верховный суд отклонил петицию, которую подали борцы за демократию, где они призвали объявить премьер-министра Нетаниягу неспособным занимать должность. Чем это обусловлено – читайте здесь.