В Лоде раздался мощный взрыв

Фото: Википедия

О пострадавших пока что не сообщается.

Местные жители Лода утверждают, что в районе город слышен звук мощного взрыва. Об этом сообщает Maariv. Подробности этого происшествия пока что неизвестны. Также «Курсор» сообщал, что в Хеврона на женщину-солдата напали.

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Автор материала: Рами Мадрих