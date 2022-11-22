В Лоде раздался мощный взрыв

16:36, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
лод фото
Фото: Википедия

О пострадавших пока что не сообщается.

Местные жители Лода утверждают, что в районе город слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщает Maariv.

Подробности этого происшествия пока что неизвестны.

Также «Курсор» сообщал, что в Хеврона на женщину-солдата напали.

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