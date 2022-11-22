Нападение на женщину-солдата в Хевроне: в полиции сообщили о новых подробностях

Служащая в ЦАХАЛе девушка пострадала от нападения на израильтян в Хевроне, в этом обвиняется 17-летний местный житель.

Полиция нашла и арестовала 17-летнего парня, который напал на военнослужащую во время субботних беспорядков в Хевроне.

Об этом сообщают Detaly.

18 ноября около 32 тысяч евреев традиционно прибыли в Хеврон, чтобы подтвердить еврейское присутствие в Хевроне. Однако непосредственно в еврейской общине в этом городе не одобряют этот наплыв непрошенных гостей. Это связано с тем, что местные жители считают поведение приезжих разнузданным и оскорбляющим святость этого места.

Беспорядки, возникшие в эту субботу, привели к ранению многих участников марша, в том числе пострадала девушка-солдат, которой камень угодил в лицо, в результате чего она была доставлена в больницу.

Полиция сообщила о задержании двух человек за нападение на израильских силовиков, в том числе еврейского подростка, подозреваемого в нападении.

Ранее Курсор писал, что отец девушки-солдата рассказал о нападении на дочь в Хевроне. Женщина, которая живет по соседству в Хевроне и служит в ЦАХАЛе, подверглась нападению со стороны израильтянина, пытавшегося разогнать враждующие стороны.

Ранее Курсор писал о стрельбе возле Хеврона: два человека получили ранения.

Напомним, наш сайт сообщал, что призывник ЦАХАЛа потерял сознание во время тестов. Сейчас новобранец находится в тяжелом состоянии.

Также мы информировали, что жительницу Иерусалима и ее сообщника задержали за мошенничество при покупке машин. Полиция задержала 30-летнюю жительницу Иерусалима и ее 30-летнего сообщника из Тель-Авива за многочисленные случаи мошенничества при покупке автомобиля.