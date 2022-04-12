В Меа-Шеарим полиция разносит помощь нуждающимся и старикам

В сети показали трогательные фотографии полицейских, которые несут коробки с помощью нуждающимся. Инициатива, судя по всему, связана с приближающимся праздником Песах.

Песах в 2022 году будет праздноваться с пятницы, 15 апреля, до субботы, 23 апреля. И вот в честь праздника полиция Иерусалима решила помочь нуждающимся и старикам. Были собраны коробки с продуктами, которые правоохранители доставляют тем, кому они нужны.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

Отмтеим, что «Кимха Де-Писха» — один из первых законов Песаха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, — о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах.

Ранее Курсор сообщал, что израильские железные дороги увеличат движение поездов на время Песаха.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что стоимость базовой корзины продуктов на Песах выросла почти на 30 процентов.

Еще напомним, что минсельхоз разрешил импорт яиц из Польши, чтобы избежать дефицита на Песах.