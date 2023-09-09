В МИДе рассказали, сколько израильтян в Марокко не вышли на связь после землетрясения

В результате землетрясения погибли более тысячи человек.

По оценкам министерства иностранных дел, около 37 израильтян, находящихся в Марокко, еще не связались со своими семьями после сегодняшнего землетрясения.

МИД пытается с ними связаться. Однако, по оценкам, значительная часть из них не идет на контакт из соображений соблюдения Шабата.

Отметим также, что министр обороны Йоав Галант разговаривал сегодня с министром обороны Марокко после землетрясения, произошедшего в стране. Галант попросил передать соболезнования королю и марокканскому народу и сообщил своему коллеге, что Государство Израиль и его силовые ведомства и ЦАХАЛ будут помогать столько, сколько потребуется.

Он также сообщил, что поручил органам безопасности и силам ЦАХАЛа подготовиться к отправке делегации из Израиля, которая будет участвовать в спасательных работах и ​​гуманитарной помощи в пострадавшем районе.

Министр Галант подчеркнул министру обороны Марокко, что значительная часть Авраамских соглашений представляет собой взаимное обязательство стран стоять плечом к плечу в моменты национального кризиса.

Курсор писал, что Израиль отправляет свои команды спасателей в Марокко, пострадавшее от землетрясения.

Напомним также, что Нетаниягу дал экстренный указ в связи с землетрясением в Марокко.

Еще мы сообщали, что израильтянин рассказал об ужасе, пережитом во время землетрясения в Марокко.