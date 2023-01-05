Погода в Израиле на 6 января: пасмурно, возможен дождь

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура без изменений.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 6 января, на большей части территории Израиля ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Атмосферное давление — без изменений.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +12°С днем, +8°С ночью;

Тель-Авив: +18°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: +15°С днем, +10°С ночью;

Беэр-Шева: +18°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: +21°С днем, +10°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 6 января составит:

Южное побережье : температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что изменения климата — серьезная угроза, которую ощущает все население планеты. И чтобы ей противостоять, нужно заранее подготовить план борьбы. Израиль учитывает возможные риски и вскоре направит муниципалитетам по всей стране 32 миллиона шекелей, которые пойдут на подготовку планов, способных предотвратить проблему.