В минобразовании заявили о достижении временного соглашения с профсоюзом учителей

Сегодняшняя забастовка обернулась "практически полным отсутствием" учащихся 11 и 12 классов.

В минобразования заявили о достижении временного соглашения с профсоюзом учителей после того, как сегодня приблизительно 200 тысяч старшеклассников остались дома.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Благодаря этому соглашению будет положен конец санкциям в отношении деятельности средних школ, которые ввел профсоюз в начале года. Это произошло несмотря на то, что забастовка в знак протеста против санкций, которую объявил Национальный совет учащихся и молодежи Израиля, привел к тому, что многие школьники сегодня не пошли в свои учебные заведения.

Забастовка старшеклассников 12 сентября обернулась "практически полным отсутствием" учащихся 11 и 12 классов, а примерно половина десятиклассников остались дома. По словам представителя Национального совета учащихся, забастовка коснулась школ «всех секторов», в том числе светских, религиозных и арабских.

Санкции ввел профсоюз учителей в рамках продолжающихся переговоров с правительством, которые касались зарплат и других тем. В частности, они затронули вопрос внеклассных мероприятий и других мероприятий для старшеклассников. Среди всего прочего, речь идет о ежегодном визите в Польшу, посвященном теме Холокоста.

В новом соглашении предусмотрено, что для учителей средних школ выделят единовременный грант в размере 2400 шекелей, а также им постепенно будут повышать зарплату и предоставлять другие льготы.

Взамен в профсоюзе согласились на отмену санкций, а также не выдвигать дальнейшие требования на переговорах сроком на 4 года по вопросам, по которым уже удалось достичь определенных договоренностей.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле кардинально изменятся правила импорта продуктов питания.