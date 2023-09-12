В Израиле кардинально изменятся правила импорта продуктов питания — озвучены важные нюансы

Уникальная бюрократия и регулирование Израиля в настоящее время блокируют импорт многих товаров.

Министерский комитет Израиля по вопросам стоимости жизни соберется позже сегодня, чтобы одобрить решение признать постановление ЕС, позволяющее израильскому рынку полностью открыться для продуктов питания и туалетных/косметических принадлежностей из Европы. Уникальная бюрократия и регулирование Израиля в настоящее время блокируют импорт многих из этих товаров.

Об этом пишет Globes.

Французская сеть продуктов питания Carrefour вышла на израильский рынок в начале этого года с пониманием того, что она сможет импортировать огромный ассортимент производимых ею торговых марок под частными торговыми марками, которые иногда намного дешевле, чем соответствующие израильские бренды.

Однако, на практике, по данным источников, знакомых с ситуацией, компания по-прежнему может импортировать только 500 из 5000 производимых ею продуктов под собственной торговой маркой. Это связано с разрывами, которые все еще существуют между израильским и европейским регулированием. Зачастую это очень небольшие различия, например, должен ли список ингредиентов соответствовать израильским стандартам до или после приготовления, но даже самая небольшая разница в регулировании означает полный запрет на импорт этих продуктов.

Согласно тем же источникам, «не существует такой вещи, как принятие 90% европейских стандартов. Либо вы принимаете все это и можете импортировать, либо нет и не можете».

Это одна из причин, почему подход минздрава к вопросу импорта отвергается. По мнению министерства здравоохранения, израильское регулирование должно быть «гармонизировано» с регулированием ЕС, сохраняя при этом израильское регулирование отдельно. Но в глазах минфина и минэкономики это недостаточный шаг, который будет продолжать блокировать многие продукты, не реагируя при этом достаточно оперативно на рост стоимости жизни.

Позиция министерства финансов и министерства экономики и промышленности заключается в том, чтобы почти автоматически разрешить импорт продукции, продаваемой в Европе, даже до завершения процесса корректировки израильского регулирования. Это соответствует принятому в Европе постановлению «Кассис де Дижон», которое еще в 1970-х годах постановило, что импортируемые продукты из Европы будут подлежать регулированию только страны-производителя и не должны будут соответствовать правилам ЕС. страна-импортер.

Чтобы сделать выбор между позициями, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе созвал министерский комитет по стоимости жизни. Хотя на прошлой неделе никакого решения принято не было, решение ожидается сегодня. По данным источников, знакомых с ситуацией, комитет и премьер-министр согласятся с позицией минфина и минэкономики и промышленности и одобрят принятие стандартов ЕС для продукции, продаваемой в Европе.

Курсор писал, что СМИ оценили качество доставки продуктов из самых популярных сетей Израиля.