В Минздраве предупредили, что мед и добавки Lifemel могут навредить онкобольным

Израильтян предупредили, что использование меда и пищевых добавок компании Lifemel могут навредить состоянию онкобольных людей.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что мед и пищевые добавки компании Lifemel, которые рекламируются как средства лечения побочных эффектов и осложнений химиотерапии, на самом деле не обладают лечебными свойствами и могут навредить.

Об этом сообщает издание News.israelinfo со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Консультативная комиссия сообщила, что мед и пищевые добавки, реализующихся в интернете компанией Lifemel не имеют научных доказательств своих лечебных свойств, о которых говорится в их рекламах.

В Минздраве отметили, что любая реклама, где сказано, что использование продукта «лечит» или «защищает» от медицинского лечения, представляет собой введение общественности в заблуждение.

Еще медики отметили, что в профессиональной литературе также отсутствуют данные о научных исследованиях, которые бы подтверждали эффективность данных продуктов в лечении онкологических заболеваний, как это указывается на сайте компании.

Минздрав подчеркивает, что прием названых средств может привести к побочным эффектам, изменению фармакологической эффективности назначенного лечения, вплоть до осложнений и интоксикации.

«Курсор» писал ранее, что в медицинском центре «Хадасса» в Иерусалиме начались клинические испытания израильской формы протонной терапии рака.