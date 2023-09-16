В Минздраве рассказали, когда в стране начнется новая кампания вакцинации от COVID-19

В некоторых западных странах уже собираются в ближайшее время начать бустерную вакцинацию из-за существенного роста госпитализированных и инфициров...

На данное время никаких определенных указаний израильтянам относительно необходимости вакцинироваться от COVID-19 даваться не будет.

Об этом сообщает Israel Info со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Там уточнили, что вакцинация группы риска начнется ближе к зиме, но сроки пока не названы.

Тем временем в некоторых западных странах уже собираются в ближайшее время начать новую кампанию вакцинации от COVID-19 из-за существенного роста госпитализированных и инфицированных новыми штаммами.

Так, министр здравоохранения Франции Орельян Руссо сообщил, что минздрав начнет кампанию вакцинации 2 октября и она продлится две недели. В первую очередь речь идет о людях из группы риска — пожилых старше 65 лет, больных хроническими заболеваниями и страдающих иммунодефицитом, беременных женщинах, а также жителях и персонале домов престарелых.

А в США собираются начать вакцинацию уже в ближайшие дни. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране каждую неделю госпитализируют с диагнозом COVID около 10 тысяч людей. В США заставляют надевать маски в больницах и подобных закрытых помещениях. В европейских странах это остается на уровне рекомендации.

Ранее Курсор писал, что медики предупредили об опасном вирусе, симптомы которого похожи на COVID и грипп.

Кроме того, в Израиле разработан препарат для лечения тяжелой формы коронавируса.

Напомним, что ученым удалось установить, как коронавирус нарушает работу мозга и чем это грозит — новое исследование.