В минздраве сделали важное заявление относительно вакцинации от коронавируса

В нашей стране продолжается рост случаев заражения.

Вакцины против новых штаммов коронавируса от компании Moderna скоро будут получены министерством здравоохранения. Сейчас подготавливается новый этап массовой вакцинации, и больничным кассам уже направлены соответствующие инструкции.

Об этом пишет "Детали".

Как отметили в минздраве, в Израиле наблюдается небольшой рост случаев заражения коронавирусом. Увеличение числа зараженных замечено как среди тех, кто переносит вирус легко, так и у тех, кто болеет в тяжелой форме и требует госпитализации.

Основными доминирующими штаммами в стране являются варианты омикрона. После окончания праздника Суккот больничные кассы начнут вакцинацию подростков старше 12 лет и людей из группы риска с хроническими заболеваниями.

После доставки дополнительного количества вакцин, они будут рекомендованы и другим группам населения. Минздрав сообщает, что ожидается получение вакцин от компании Moderna, которые получили одобрение Федерального управления по продуктам и лекарствам (FDA).

Министерство здравоохранения рекомендует вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно, если это возможно. Беременные женщины могут прививаться от коронавируса во все стадии беременности и одновременно получать рекомендованные компоненты для беременных, такие как прививка от коклюша или гриппа, в любое время между прививками. Также рекомендуется вакцинировать кормящих женщин и женщин, планирующих беременность, согласно директивам Минздрава.

Напомним, в ВОЗ предупредили о новой смертельной волне Covid-19 - под угрозой весь мир.