В Нагарии в больницах лечат пациентов в столовой: в палатах не хватает мест

20 февраля Медицинский центр Галилеи в Нагарии столкнулся с высокой загруженностью, что привело к переполнению большинства отделений.

Об этом пишет «Детали«.

Так, шесть терапевтических отделений имели загруженность на уровне 130 процентов. Особенно трудная ситуация сложилась в 4-ом терапевтическом отделении, где находилось 54 пациента, несмотря на то, что отделение было рассчитано на 34 пациента. Таким образом, загруженность в этом отделении достигла 160 процентов, что вынудило персонал использовать столовую как временную больничную палату.

Примерно половина пациентов в отделении были особенно сложными и не могли быть выписаны на домашнее лечение. Как сообщили в отделении, недавно выписанные девять пациентов уже заменились новыми. Ситуация была настолько критической, что в отделении неотложной помощи также отмечалась высокая загруженность, и перевод пациентов в другие отделения был невозможен, поскольку и те отделения были уже переполнены.

По последним данным, около 20 процентов пациентов, ожидающих госпитализации в другие отделения, находятся в приемном покое, в основном в терапевтических отделениях. В отделении ожидается, что загруженность продолжит расти и достигнет 170 процентов в течение дня.

Напомним, в больнице «Сорока» произошла массовая драка. Разборки в отделении неотложной помощи больницы устроили представители двух конфликтующих бедуинских кланов из Рахата. Никто из персонала медучреждения и пациентов не пострадал. На место происшествия прибыли полицейские. Побоище группировок удалось разнять, а шестерых человек правоохранители задержали и доставили в полицейский участок.