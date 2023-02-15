Конфликт в больнице «Сорока»: подрались десятки человек

В Беэр-Шеве произошла массовая драка между кланами, в которой приняли участие около 40 человек. В результате шестеро из них были задержан правоохранителями.

Об этом сообщает «News.israelinfo.co.il«.

Как пишет издание, разборки в отделении неотложной помощи больницы устроили представители двух конфликтующих бедуинских кланов из Рахата. Никто из персонала медучреждения и пациентов не пострадал.

На место происшествия прибыли полицейские. Побоище группировок удалось разнять, а шестерых человек правоохранители задержали и доставили в полицейский участок. По данному факту начато расследование.

Это не первый случай на территории больницы «Сорока». Два года назад там произошла драка со стрельбой. Тогда правоохранители арестовали 16 участников конфликта. Стрелка задержать не удалось — он скрылся в Палестинской автономии.

Также «Курсор» писал о драке в Иерусалиме районе Бейт-Сафафе. В результате один человек получил ранения средней степени тяжести, а другой получил легкие ранения. Им оказали помощь и эвакуировали их в городскую больницу Хадасса Эйн Керем.