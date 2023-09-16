В Национальном парке Тель-Гезер вспыхнул масштабный пожар, первые подробности

По данным СМИ, огонь уничтожил древние ворота возрастом 3500 лет.

В Национальном парке Тель-Гезер на древнем археологическом объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что огонь вспыхнул у подножия Иудейских холмов. При этом в результате пожара были уничтожены древние ворота на участке между Латруном и Рамлой возрастом 3500 лет.

На месте происшествия работают 10 пожарных команд, которым помогают два самолета, волонтеры, сотрудники KKL-Junk и управления природы и парков. Несколько туристов, находившихся на холме, были эвакуированы.

Как известно, парк Тель-Газер - это одно из главных достояний еврейского государства. В нем находился так называемый «израильский Стоунхэндж». Ранее на этом месте располагался древний ханаанский город. Также Тель-Гезер — популярное туристическое место, где можно наблюдать древние сооружения.

Как сообщал Курсор, в июле 2022 года в результате пожара возле мошавов Бейт-Узиэль и Тель-Гезер сгорел национальный парк Тель-Гезер. Кроме того, повреждены места археологических раскопок древнего города. Точный ущерб еще предстоит оценить.

Чтобы потушить огонь, пришлось привлечь 20 пожарных команд, а также авиацию: два самолета и четыре вертолета. Пожар удалось локализовать.

Также мы писали о том, что в понедельник, 24 июля, в районе Иерусалимских гор недалеко от поселения Эйн-Рафа вспыхнул крупный лесной пожар.

На место происшествия были вызваны силы полиции Иерусалимского округа и пожарно-спасательной службы Иерусалима, которые приступили к эвакуации людей из кибуца Цова, расположенного рядом с местом происшествия парка развлечений и первой линии домов в поселке Эйн-Рафа.