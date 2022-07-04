Национальный парк Тель-Гезер почти полностью сгорел

Тель-Гезер одно из достояний Израиля, которое называют «израильским Стоунхенджем». На этом месте располагался древний ханаанский город-государство, впервые упомянутый в XV веке до нашей эры.

В результате пожара возле мошавов Бейт-Узиэль и Тель-Гезер неподалеку от Рамле сгорел национальный парк Тель-Гезер. Кроме того, повреждены места археологических раскопок древнего города. Точный ущерб еще предстоит оценить.

Чтобы потушить огонь, пришлось привлечь 20 пожарных команд, а также авиацию: два самолета и четыре вертолета. Пожар удалось локализовать.

Напомним, что парк Тель-Газер — это одно из главных достояний еврейского государства. В нем находился так называемый «израильский Стоунхэндж». Ранее на этом месте располагался древний ханаанский город.

Также Тель-Гезер — популярное туристическое место, где можно наблюдать древние сооружения.

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