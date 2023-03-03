Сегодняшним утром, 3 марта, в небе над Кармиэлем заметили около тысячи белых цапель.

Животные направлялись на север во время весенней миграции.

Отметим, что белые цапли являются родом крупных и среднего размера цапель, которые обитают в тропическом и субтропическом климате Земли. Эти животные распространены на всех континентах кроме Антарктиды.

Гнездятся колониями, часто по соседству с другими болотными видами, на заболоченных берегах водоёмов. Гнёзда устраивают на заломах тростника и невысоких кустарниках или деревьях. Питаются насекомыми, рыбой и земноводными, которых ловят на мелководье.

Ранее мы рассказывали, что в Израиле всего второй раз за всю историю заметили черноголовую трясогузку — маленькую певчую птицу, обитающую на востоке Сибири, севере Монголии и северо-востоке Китая.

Трясогузки обычно проводят холодный сезон в южном Китае, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме. Однако этот экземпляр, заблудившись во время миграции, оказался на берегу Кармиля.

תיעוד נדיר: בפעם השניה בלבד בישראל, תועד גבתון שחור-פנים, ציפור שיר קטנה המקננת במזרח סיביר, צפון מונגוליה וצפון-מזרח סין. גבתונים מבלים באופן רגיל את העונה הקרה בדרום סין, וייטנאם, לאוס ומיאנמר. הפרט שנצפה בחוף הכרמל טעה בניווט..

צילום: ד»ר יוסף כיאט החברה להגנת הטבע pic.twitter.com/D2b2J5yogR — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) March 1, 2023

Также «Курсор» сообщал, что израильские ученые открыли новое семейство змей.