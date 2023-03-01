Израильские ученые открыли новое семейство змей

Команда, состоящая из бельгийских, финских, гонконгских, израильских, мадагаскарских и американских ученых, с помощью магнитных изображений с высоким разрешением и тестирования ДНК идентифицировала новое семейство змей.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

В Тель-Авивском университете рассказали, что существует всего три вида микрелапид: один в Израиле и близлежащих районах и два в Кении и Танзании.

Профессор зоологии Тель-Авивского университета Шай Мейри помог провести исследование. Ученые выяснили, что маленькие змеи, которые, как правило, имеют черные и желтые кольца, «отошли от остальной части эволюционного древа змей около 50 миллионов лет назад».

Есть мнение, что большие группы животных, как правило, уже известны ученым.

«Но иногда мы все же сталкиваемся с неожиданностями, и это произошло с микролапидными змеями. В течение многих лет они считались членами крупнейшего семейства змей, Colubridae, но многочисленные тесты ДНК, проведенные за последнее десятилетие, противоречили этой классификации. Исследователи змей по всему миру безуспешно пытались выяснить, к какому семейству принадлежат эти змеи. В этом исследовании мы присоединились к научным усилиям», — заявил исследователь.

По мнению ученых, рассматриваемые змеи, вероятно, произошли из Африки. По словам Мейри, «открытие нового семейства — довольно редкое явление в современной науке».

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли в Израиле доказательства черепной хирургии бронзового века.

Также «Курсор» сообщал, что исследователи создали лабораторию на дне Средиземного моря, где размещен нейтринный детектор KM3NeT и оборудование для исследования океана и климата.

Помимо этого площадь морского льда Антарктиды упала до рекордного за 45 лет уровня.