В Нешере у входа в магазин сдетонировало взрывное устройство

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Взрывное устройство сдетонировало перед магазином в городе. К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция проводит расследование произошедшего.

Полиция начала расследование по факту детонации взрывного устройства на входе в магазин в северном городе Нешер.

В результате взрыва здание магазина получило незначительные повреждения. К счастью, никто из жителей города не пострадал.

На данный момент полиция проводит поиски подозреваемых в совершении преступления, а также сбор материалов с места происшествия следователями-криминалистами.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата.

Израиль, Бахрейн, Египет, Греция, Катар и ОАЭ подтвердили участие в конференции по борьбе с изменением климата, организованной Кипром.

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