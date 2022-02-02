В Нешере у входа в магазин сдетонировало взрывное устройство

Полиция начала расследование по факту детонации взрывного устройства на входе в магазин в северном городе Нешер.
В результате взрыва здание магазина получило незначительные повреждения. К счастью, никто из жителей города не пострадал.
На данный момент полиция проводит поиски подозреваемых в совершении преступления, а также сбор материалов с места происшествия следователями-криминалистами.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата.
Израиль, Бахрейн, Египет, Греция, Катар и ОАЭ подтвердили участие в конференции по борьбе с изменением климата, организованной Кипром.
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