Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата

Израиль, Бахрейн, Египет, Греция, Катар и ОАЭ подтвердили участие в конференции по борьбе с изменением климата, организованной Кипром.

Первая встреча по борьбе с изменением климата с участием министров охраны окружающей среды Израиля и других стран Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья состоится сегодня, 2 февраля, виртуально, при помощи видеосвязи.

Цель встречи — приступить к разработке плана действий по решению проблемы изменения климата в регионе.

Это только первая встреча в рамках существующего формата.

В дальнейшем планируется проводить подобные встречи на регулярной основе для контроля за ситуацией в регионе.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в результате оползня в Эквадоре погибло не менее 24 человек.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщило, что не менее 24 погибли, еще 12 пропали без вести, а также 48 человек получили ранения в результате оползня.

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