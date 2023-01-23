В Иерусалиме может появиться метро

Если специалисты признают план прокладки железной дороги под Иерусалимом возможным и целесообразным, новый вид общественного транспорта органично дополнит активно строящуюся городскую систему трамвайных линий.

В Иерусалиме началась проверка возможности прокладки метро.

Об этом на конференции по недвижимости заявил генеральный директор государственного управления по планированию Рафи Эльмалиах, сообщает 9tv.

По словам Эльмалиаха, исследование проводится в координации с Министерством транспорта и Министерством финансов. Если специально созданная группа специалистов признает план прокладки железной дороги под Иерусалимом возможным и целесообразным, новый вид общественного транспорта, согласно замыслу, органично дополнит активно строящуюся в настоящее время городскую систему трамвайных линий.

«С учетом темпа роста населения города, которое, как ожидается, очень скоро превысит один миллион человек, вопрос развития городской инфраструктуры с упором на общественный транспорт явно требует корректировки. Согласно прогнозам государственного управления по планированию, иерусалимский трамвай сможет полностью удовлетворять потребности города лишь до 2030 года, поэтому столица остро нуждается в дополнительном транспортном решении, таком, как метро», сказал чиновник.

Согласно предварительному плану, сеть веток метро должна охватить не только Иерусалим, но и ближайшие города и пригороды израильской столицы вплоть до Бейт-Шемеша, и обеспечить их жителей возможностью быстро добираться до все еще строящихся линий иерусалимского трамвая.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года правительство утвердило маршрут центрального участка метро – линии М1. Участок протяженностью 14 км, включающий 11 станций метро, ​​будет построен между перекрестками Холон на юге до Глилот на севере через улицы Игаль Алон, Дерех Намир и Хаим Леванон в Тель-Авиве.

М1 — это часть самого дорогого транспортного проекта в истории Израиля. Речь идет о центральной части самой длинной из всех веток метро в Большом Тель-Авиве общей протяженностью 85 км, из которых под землей пролягут 62 км.

Общая протяженность всех трех линий метро — 150 км. 109 станций расположатся на территории 24 муниципалитетов. Задачей масштабного проекта является соединить Тель-Авив со всеми городами центра от Лода, Рамле и Реховота на юге до Кфар-Сабы на севере и Петах-Тиквы на востоке.

Также Курсор писал о том, что Израиль сделал еще один важный шаг к строительству метро.