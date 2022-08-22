В Нетании врачи из уха женщины вытащили живого таракана

Врач Джей Вольгелернтер из больницы в Нетании смог с первого раза, без анестезии, доставить из уха пожилой женщины живого таракана.

70-летняя женщина обратилась в медицинский центр «Ланиадо», расположенный в Нетании, с жалобами на сильное раздражение и покалывание в ухе.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Врач Джей Вольгелернтер, который находился на дежурстве, с помощью крошечной камеры смог увидеть, что в ухе женщины находится живой таракан. Обычно, чтобы достать насекомых из уха, в слуховой проход наливают анестезирующую жидкость. Но пациентка отказалась это делать, потому что очень чувствительна к препаратам. Тогда хирургу пришлось вытаскивать таракана без анестезии.

Несмотря на стук крыльев по барабанной перепонке и боль, женщина смогла ровно высидеть на стуле, не двигаясь, чтобы хирург с первого раза сумел вытащить насекомое.

«Когда насекомое оседает на барабанной перепонке, оно издает очень громкий звук, сопровождающийся сильным зудом/щекотанием/покалыванием. Это просто невыносимо. В данном случае ко мне из травмпункта обратилась женщина, с жалобой на то, что дня четыре назад ей в ухо попало насекомое, и, несмотря на ситуацию, ей удавалось сохранять спокойствие. Я понятия не имею, как. Если бы она не была так спокойна, я очень сомневаюсь, что мне удалось бы вытащить таракана из уха без анестезии», — подчеркнул врач.

По его словам, когда насекомое попадает в ухо, то есть риск заражения и даже потери слуха.

«Курсор» писал ранее, что в медицинский центр “Меир”, принадлежащий больничной кассе “Клалит”, поступил 8-летний мальчик после того, как проглотил более 20 магнитных шариков.