8-летний мальчик проглотил более 20 магнитов

Врачи подчеркивают, что дети и младенцы очень часто проглатывают магниты, особенно эта проблема распространена среди малышей в возрасте от года до трех.

В медицинский центр “Меир”, принадлежащий больничной кассе “Клалит”, поступил 8-летний мальчик после того, как проглотил более 20 магнитных шариков. Лишь благодаря своевременной и профессиональной работе врачей удалось избежать серьезных проблем, ведь подобные “игрушки” в организме могут вызвать перфорацию кишечника.

По словам матери мальчика, он позвонил ей от своего друга, у которого находился в гостях, и признался, что проглотил магниты.

«В отделении неотложной медицинской помощи для детей мы встретили старшего врача отделения доктора Амира Мендельсона, который отправил ребенка на дополнительное сканирование и госпитализировал его для дальнейшего лечения и наблюдения».

Как поясняет заведующий службой детской гастроэнтерологии доктор Эяль Зипман, из-за реальной оценки вреда, который могут нанести магниты, опасения перфорации кишечника и инфекции в брюшной полости, было принято решение немедленно отправить ребенка на рентген.

Ребенка оставили под наблюдением, чтобы изучить расположение магнитов и динамику, и на определенном этапе стало ясно, что они не двигаются с места, и необходимо сделать колоноскопию. В итоге магниты были обнаружены в толстой кишке и успешно удалены.

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