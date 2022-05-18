В Нетивоте отменили ЛГБТ-марш из-за угроз организаторам

Из-за угроз убийством в адрес организаторов в Нетивоте было принято решение отменить марш гордости. Матери одного из активистов подложили пулю у входа в офис.

Несмотря на сильное желание ЛГБТ-сообщества провести мирный марш в Нетивоте, власти все же отменили мероприятие. Причиной тому послужили серьезные угрозы организаторам.

Так, неизвестные подложили пулю к входу в офис матери одного из организаторов гей-марша в Нетивоте. Мать написала заявление в полицию. «Я боюсь за свою жизнь, — сказала она. — Они пересекли все границы. Есть и же и другие способы выразить несогласие с парадом. Я всего лишь мать, которая поддерживает своего сына».

אלמונים הניחו קליע בכניסה למשרד של אמו של אחד ממארגני מצעד הגאווה בנתיבות. האם הגישה תלונה במשטרה. "אני חוששת לחיי", אמרה. "זה עבר כל גבול. יש דרך גם לבטא התנגדות למצעד. אני בסך הכל אימא שתומכת בבן שלה" pic.twitter.com/EYoN6skvcz — ilana curiel (@ilanacuriel) May 18, 2022

Напомним, что члены ЛГБТ-сообщества в Нетивоте захотели провести марш гордости в начале июня, но это вызвало сопротивление в городе. Так, раввин Хаим Аберджиль запостил видео, в котором заявил, что проведение марша разозлит Бога и может привести к терактам и ракетным обстрелам.