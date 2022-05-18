В Нетивоте отменили ЛГБТ-марш из-за угроз организаторам

11:40, Вчера
Новости Израиля
ЛГБТ-парад в Тель-Авиве фото
Фото: Miriam Alster/Flash90

Из-за угроз убийством в адрес организаторов в Нетивоте было принято решение отменить марш гордости. Матери одного из активистов подложили пулю у входа в офис.

Несмотря на сильное желание ЛГБТ-сообщества провести мирный марш в Нетивоте, власти все же отменили мероприятие. Причиной тому послужили серьезные угрозы организаторам.

Так, неизвестные подложили пулю к входу в офис матери одного из организаторов гей-марша в Нетивоте. Мать написала заявление в полицию. «Я боюсь за свою жизнь, — сказала она. — Они пересекли все границы. Есть и же и другие способы выразить несогласие с парадом. Я всего лишь мать, которая поддерживает своего сына».

Напомним, что члены ЛГБТ-сообщества в Нетивоте захотели провести марш гордости в начале июня, но это вызвало сопротивление в городе. Так, раввин Хаим Аберджиль запостил видео, в котором заявил, что проведение марша разозлит Бога и может привести к терактам и ракетным обстрелам.

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Автор материала:
Ирен Давид
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