В Нетивоте отменили ЛГБТ-марш из-за угроз организаторам

Несмотря на сильное желание ЛГБТ-сообщества провести мирный марш в Нетивоте, власти все же отменили мероприятие. Причиной тому послужили серьезные угрозы организаторам.
Так, неизвестные подложили пулю к входу в офис матери одного из организаторов гей-марша в Нетивоте. Мать написала заявление в полицию. «Я боюсь за свою жизнь, — сказала она. — Они пересекли все границы. Есть и же и другие способы выразить несогласие с парадом. Я всего лишь мать, которая поддерживает своего сына».
Напомним, что члены ЛГБТ-сообщества в Нетивоте захотели провести марш гордости в начале июня, но это вызвало сопротивление в городе. Так, раввин Хаим Аберджиль запостил видео, в котором заявил, что проведение марша разозлит Бога и может привести к терактам и ракетным обстрелам.