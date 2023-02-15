В Нью-Йорке продадут с молотка самый древний Танах

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке выставили на продажу Танах, который считается самым древним и полным из ранее обнаруженных. Эксперты утверждают, что книге более 1 100 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, речь идет о томе IX века Кодексе Сассуна, который является важной связью между Свитками Мертвого моря и современной Библией.

«Кодекс Сассуна выставляют на торги в качестве раннего примера почти полного кодекса, содержащего все 24 книги еврейской Библии (в ней отсутствуют около пяти листов, включая первые 10 глав Книги Бытия). Книга была выставлена на торги с отметкой от 30 до 50 миллионов долларов, что делает ее самым ценным историческим документом или рукописью из представленных на аукционе», — говорится в сообщении.

Так, книга идет на аукцион из коллекции Жаки Сафра, торги пройдут в мае 2023 года. Рекорд ценнейшего исторического текста и рукописи, проданной на аукционе, принадлежит первому изданию Конституции США — 43 миллиона долларов. Глава отдела книг и рукописей Sotheby’s Ричард Остин утверждает, что Кодекс Сассуна был «несомненно, одним из важнейших и уникальных текстов в истории человечества».

Ранее «Курсор» писал о том, что ученые назвали имя первого в истории автора литературных произведений. Речь идет о принцессе, жрице и поэтесса Эндехуане, отцом которой был аккадский царь Саргон, живший примерно в 2279-2334 годах до нашей эры.

Она может быть автором некоторых существующих текстов месопотамской литературы. Также ученые заявили, что появление самых древних известных письмен произошло более 5000 лет назад. В основном это зафиксировано в Месопотамии, где сейчас расположен современный Ирак.