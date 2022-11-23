Названо имя первого в истории автора литературных произведений

В древних стихах уже использовались метафоры и автобиографические моменты.

Ученые рассказали о принцессе, жрице и поэтесса Эндехуане, отцом которой был аккадский царь Саргон, живший примерно в 2279-2334 годах до нашей эры.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые считают, что появление самых древних известных письмен произошло более 5000 лет назад. В основном это зафиксировано в Месопотамии, где сейчас расположен современный Ирак.

Согласно мейнстримной версии, письменность изобрели в 3400 году до нашей эры в Шумере, расположенном возле Персидского залива. В тот период существовали клинописи, которые появлялись благодаря вдавливанию острого инструмента во влажную глину.

Однако, считается, что еще за тысячу лет до этого жила принцесса, жрица и поэтесса по имени Эндехуана. Она может быть автором некоторых существующих текстов месопотамской литературы.

Аккадский царь Саргон ‒ ее отец, живший в период 2279-2334 годов до нашей эры. Ему удалось объединение большей части территории Месопотамии во времена своего правления, что стало фундаментом для Аккадской империи. По сути говоря, единое правительство управляло сразу несколькими государствами.

Чтобы укреплять свою империю, Саргон пользовался дочерью, которую он сделал жрицей шумерского бога Луны Нанны в городе Ур. По мнению историков, она располагала огромным влиянием и даже сочиняла стихи.

Свои произведения она посвящала богине Нанну, покровительнице плодородия Инненне и даже автобиографическим моментам. В одном из стихов Эндехуана описала вероятную борьбу против короля Ура, желающего заполучить престол.

Помимо этого в своем творчестве она пользовалась метафорами. Таким образом, Эндехуана может быть первым в истории автором литературных произведений.

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