В Объединенном списке готовы поддержать принятие бюджета

Депутаты фракции арабских партий Объединенный список в ходе встречи с главой МИД Яиром Лапидом заявили о готовности поддержать принятие бюджета на 2021-2022 годы.

Руководители Объединенного списка заявили, что не поддерживают идею свергнуть коалиционное правительство и рассматривают вариант поддержать голосование по бюджету.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы не хотим свергать это правительство только для того, чтобы Нетаниягу мог вернуться к власти с правительством из 65 депутатов так что необходимо поговорить о бюджете», – заявили представители Объединенного списка.

Объединенный список считает коалиционное правительство под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида лучшей альтернативой правому правительству под руководством Нетаниягу.

В арабской фракции также стремятся усилить свое влияние, поскольку поддержавшая коалицию партия РААМ Мансура Аббаса в данный момент заявляет, что только она способна добиться реформ для арабских избирателей.

Однако в Объединенном списке тоже не намерены поддерживать принятие бюджета просто так и уже готовят список требований к коалиции в обмен на поддержку.

Ранее Курсор сообщал, что депутатам, заразившимся COVID-19, будет запрещено голосовать.

Депутат Еш Атид завил, что Минздрав не позволил ему проголосовать в Кнессете. Депутат Кнессета Владимир Беляк из Еш Атид сдал тест на коронавирус и результат оказался положительным. После того, как у Беляка было подтверждено наличие COVID-19, генеральный директор Минздрава Нахман Эш попытался помешать ему участвовать в пленуме Кнессета.