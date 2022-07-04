В Израиле стремительно падает уровень безработицы

Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.

Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.

В первой половине июня насчитывалось 186 тысяч ищущих работу, по сравнению с 143 тысячами в мае.

В то же время уровень безработицы в широком понимании снизился до 4,3% в первой половине июня с 5,1% во второй половине мая. Широкое определение включает работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск в начале кризиса Ковида два года назад и до сих пор не вернувшихся на работу. Эти работники в основном заняты в туристической отрасли.

Участие в рабочей силе населения трудоспособного возраста в Израиле выросло до 62,1% в первой половине июня с 61,6% во второй половине мая.

Исследовательский отдел Банка Израиля прогнозирует безработицу на уровне 3,5% в конце 2022 года с сохранением низкого уровня безработицы в 2023 году.

«Курсор» ранее информировал, что в августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов. Стало известно о предстоящем в августе существенном повышении стоимости электроэнергии. В воскресенье, 3 июля, Управление электроэнергетики примет решение о сроках и точных тарифах.

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