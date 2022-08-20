В пакете фасоли Sunfrost нашли кусок змеи: как отреагировал производитель

Министерству здравоохранения Израиля на днях поступила жалоба от покупателя, который нашел кусок пресмыкающегося в пакете с замороженной фасолью, принадлежащей компании Sunfrost.

Об этом сообщает Mako.

Учитывая, что это не первый инцидент, когда в продукции компании находят часть животных, минзрав подчеркнул, что на заводе Sunfrost в Мигдаль а-Эмеке могут быть нарушения правил безопасности производства. Представители компании заявили, что проверят все упаковки, которые находятся на заводе, но отзывать продукцию, отправленную в супермаркеты, не будет.

В Sunfrost сначала «успокоили» израильтян, что кусок змеи, найденный в пакете с овощами, по мнению ветеринарной службы, не нес здоровью потребителя никакой угрозы.

Позже компания все же решила отозвать эту серию замороженной фасоли в продажи и пообещала, что выполнит все полученные распоряжения, поскольку их главной задачей является обеспечение качества продуктов.

Также израильтяне, которые с воскресенья купили замороженную фасоль, могут связаться с пресс-центром компании (1-800-282-844) и вернуть товар, получив назад свои деньги.

«Курсор» писал ранее, что в пакете с замороженной фасолью, которую производит компания Sunfrost, женщина обнаружила голову мыши.