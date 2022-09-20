В парках Израиля за выходные остается до 500 тонн мусора

Каждый израильтянин производит примерно 1,7 кг мусора в день. Значительная часть мусора, который остается после выходных в зонах отдыха, является пластиком.

Проводя выходные в парках и заповедниках, люди заряжаются энергией и получают настрой на всю рабочую неделю. Однако горы мусора, которые остаются после таких выходных грозят критично испортить экологию.

Израильтяне оставляют в парках до 500 тонн мусора за выходные, сообщает канал Дежурный по Израилю. Количество мусора такое большое, что трудно представить такие объемы. Это просто космические масштабы.

Естественно, что самое опасное — это то, что значительная часть этого мусора является пластиком, который невозможно переработать. Окружающая среда катастрофично страдает от такого присутствия человека, и это особенно заметно в такой небольшой стране как Израиль.

Дешевый и доступный пластик заполонил наш мир. Невидимые глазу частицы микропластика уже находят в пиве, в чае, в океане, в космосе. А недавно микропластик был обнаружен учеными в человеческой крови, легких и даже в плаценте родивших женщин.

Микропластик, попадая в организм, вызывает аллергию, воспалительные процессы, нарушения в работе иммунной системы и даже онкозаболевания.

Цифры пугают: ежегодно каждый израильтянин оставляет после себя более 620 кг мусора в год (это составляет 1,7 кг в день).

Просто задумайтесь об этом, возможно стоит поберечь природу и применять экологичные материалы, которые можно переработать?

Ранее Курсор писал, насколько население Израиля довольно жизнью — опрос. К концу 2024 года население Государства Израиль составит 10 миллионов жителей, а к 2065 году это количество удвоится и составит 20 миллионов.