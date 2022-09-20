Насколько население Израиля довольно жизнью — опрос

К концу 2024 года население Государства Израиль составит 10 миллионов жителей, а к 2065 году это количество удвоится и составит 20 миллионов.

Накануне празднования Рош ха-Шана у населения Израиля, которое составляет 9 593 000 человек, спросили, насколько люди довольны своей жизнью.

Опрос проводился Центральным статистическим бюро.

Опубликованные во вторник данные показали, что 89,3% израильтян довольны жизнью, и этот показатель среди евреев выше (91,5%), чем среди арабов (70,7%). Это также подтверждает, что 70,4% евреев удовлетворены своим финансовым положением по сравнению с 51,1% арабов.

Статистика подсчитала, что население Израиля, к концу 2024 года составит 10 миллионов жителей, к 2048 году — 15 миллионов, а к 2065 году — около 20 миллионов.

По информации CBS, 7 069 000 жителей страны — это евреи (около 74% населения), около 2 026 000 — арабы (около 21%), а остальные — это другое население, то есть христиане, члены других религий и люди без религиозной классификации.

Среди евреев в возрасте 20 лет и старше 45,3% считают себя светскими, 19,2% — не очень религиозными, 13,9% — традиционно-религиозными, 10,7% религиозными и 10,5% ультраортодоксальными.

Около 74% проживает в городах, около 15% — в местных советах, 10,4% — в районных советах, остальные — в населенных пунктах без муниципального статуса.

В истекающем еврейском году в Израиле родилось около 177 000 детей, прибыло около 49 000 новых репатриантов, а также около 2 000 вернувшихся жителей.

С другой стороны, в 2015 году в Израиле умерло около 53 тысяч человек. Около 4400 из них умерли от коронавируса.

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