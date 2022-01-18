В Петах-Тикве открылся бесплатный супермаркет

В сети показали, как выглядит это благотворительное заведение.

Стало известно о том, что в городе Петах-Тиква открылся абсолютно бесплатный супермаркет для нуждающихся.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».

«Его открыла израильская семья Шани и Ошер Шарвит по адресу Hasadna 11 St. Это израильские ценности — милосердие и добрые дела, они оберегают и защищают Израиль!» — написали администраторы телеграм-канала.

Также в сети показали фото этого супермаркета, на полках которого лежат продукты.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Израиле меняется трудовое законодательство.

Кроме того, Курсор писал, что израильские учителя жалуются на тяжелые условия труда.

Еще напомним, что стало известно, какую силу имеет израильский паспорт на международной арене.

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