В полиции Израиля предложили блокировать соцсети во время беспорядков

Начальник израильской полиции Коби Шабтай отметил, что должна водиться полная блокировка на некоторое время, пока ситуация не стабилизируется.

В Израиле во время массовых беспорядков, подобных тем, что произошли в мае прошлого года в арабском секторе, предлагают блокировать социальные сети.

Об этом сообщает издание Jpost.

С такой инициативой выступил начальник израильской полиции Коби Шабтай. По его словам, блокировка доступа в социальные сети поможет снизить канал напряженности среди населения и снизить уровень волнения. А когда ситуация стабилизируется, тогда можно будет снова открывать доступ.

Коби Шабтай отметил, что Израиль является демократической страной, но всему есть предел. Он рассказал, что во время прошлогодней операции ЦАХАЛа «Страж стен» беспорядки заставили оборонное ведомство врасплох, всплеск недовольства в арабской общине не предсказали ни полиция, ни ШАБАК, ни ЦАХАЛ. Но тогда Tiktok «взорвался» безумной волной активности. В сочетании с событиями в секторе Газы и ракетными обстрелами Иерусалима это как бы дало людям «право на насилие».

Начальник израильской полиции подчеркнул, что таким образом никто не хочет ограничить права израильтян, блокировка сетей просто будет временным шагом, предназначенным для защиты жизни граждан и израильской демократии во время чрезвычайного положения в стране.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция перестанет выезжать на вызовы о кражах.