Израильская полиция перестанет выезжать на вызовы о кражах

Новые правила призваны снизить нагрузку на патрульную службу, но «без ущерба для и личной безопасности гражданина».

Полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Теперь граждане должны будут сами приди в отделение или заполнить соответствующее заявление онлайн, если грабитель не оставил улик, которые позволят раскрыть преступление по горячим следам. Но в правилах прописаны и исключения. Полиция вышлет на место инцидента наряд в том случае, если пострадавшим окажется пожилой человек, инвалид или несовершеннолетний.

Такие нововведения в полиции объясняют высокой нагрузкой на патрули и большим количеством краж. Согласно данным, каждый год в стране фиксируется около 50 тысяч таких преступлений.

То есть, уголовное дело будет возбуждено, и, в случае удачи, грабителя могут найти — но привлекать патрульных больше не будут.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция начала сотрудничество с марокканскими властями в поисках израильских преступников, которые недавно сбежали в Марокко и скрываются от правосудия.

Еще мы писали, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.