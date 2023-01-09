Бен-Гвир заявил, что Ганц «пересек красную линию»

18:59, Сегодня
Новости Израиля, Политика
итамар бен-гвир фото
Фото: Википедия

Политик призывает экс-министра обороны «взять свои слова обратно».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Ганц «перешел красную черту, призывая членов радикальных левых свергнуть избранное правительство».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Очень прискорбно, что кто-то, вся предвыборная кампания которого была посвящена государственности и чья партия называется «Государственный лагерь», призывает к действиям против закона и демократического правления», — сказал Бен-Гвир и призвал Ганца «взять свои слова обратно».

Ранее Бен-Гвир заявил, что за блокирование дорог демонстрантов будут арестовывать.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу прокомментировал слова Ганца о гражданской войне.

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