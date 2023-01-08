В помощь репатриантам: в Иерусалиме прошла конференция по финансовой грамотности

«Как только новоприбывшие устроились в Израиле, им необходимо принять важные решения. Конференция помогла сотням людей ответить на животрепещущие вопросы об их личных финансах», — рассказали организаторы.

При сотрудничестве с группой «Living Financially Smarter in Israel» в воскресенье в Иерусалиме провели первую финансовую конференцию для репатриантов.

Конференция состоялась в кампусе Nefesh B’Nefesh в Иерусалиме и собрала более 400 участников. Основные цели — помочь репатриантам получить финансовые возможности в их новой стране. Организаторы предложили новые идеи и инструменты для финансового планирования и оптимизации сбережений.

На конференции давали знания, как подстроиться под израильскую финансовую систему. Также были представлены советы и стратегии от Рифки Лебовиц, основательницы популярной группы «Грамотная финансовая жизнь в Израиле»

Летом Лебовиц обратился к Nefesh B’Nefesh с идеей использовать новые ультрасовременные помещения организации для проведения семинара, на котором репатриантам дают советы о том, как стать более финансово подкованным. Эта идея быстро превратилась в однодневную конференцию, которая охватывала множество тем, включая обеспечение частного медицинского страхования, советы по инвестициям на израильском рынке, понимание пенсионных фондов, выбор имущества и планирование семьи и многое другое.

Эта инициатива по расширению финансовых возможностей является частью усилий Nefesh B’Nefesh по предоставлению репатриантам программ, которые могут помочь в процессе их акклиматизации, поскольку многие недавно приехавшие в Израиль часто чувствуют себя подавленными из-за языкового барьера и связанной с этим бюрократии. Конференция предоставила практические инструменты и советы по решению этих вопросов.

«Совершение алии — одно из самых важных решений в жизни, и как только новоприбывшие прибыли и обустроились, все еще необходимо принять важные решения. Эта конференция помогла сотням людей ответить на животрепещущие вопросы об их личных финансах и, мы надеемся, направит их на путь к лучшему пониманию того, как ориентироваться в финансовом мире в Израиле», — сказала руководитель отдела мероприятий и программ Nefesh B’Nefesh.

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