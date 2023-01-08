Кнессет назвал сумму, в которую обойдется расширение «Норвежского закона»

Законопроект позволит большему количеству министров уйти в отставку из Кнессета и передать свои места коллегам по партии.

Комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию в первый день обсуждения расширения так называемого «Норвежского закона» подсчитал, во сколько это обойдется налогоплательщикам.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Норвежский закон» позволяет большему количеству министров уйти в отставку из Кнессета и передать свои места коллегам по партии. Предлагаемые изменения обойдутся налогоплательщикам в дополнительные расходы в виде 8,5 млн шекелей (2,4 млн долларов) в год в действующем Кнессете, исходя из предельной стоимости пяти новых депутатов в год.

Законопроект увеличит максимальное количество министров, которым разрешено уйти с поста законодателей, а затем вернуться в Кнессет, когда они перестанут занимать свои министерские должности, с 5 до 10 только для крупных партий (1/3 от общего числа для партий, имеющих как минимум 18 депутатов). Единственной партией в нынешней коалиции, на которую распространяется действие закона, является правящая партия «Ликуд», состоящая из 32 человек.

Журналисты пишут, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет принять законопроект, чтобы облегчить путь высокопоставленным членам его партии «Ликуд» с министерствами вне Кнессета, проложив путь менее влиятельным депутатам на задней скамье, чтобы занять свои места в парламенте.

Это может стать существенным расширением законопроекта, который долгое время резко критиковали представители различных политических партий. Если закон будут применять полностью, то «Ликуд» сможет занять даже 42-е место в списке.

Ранее мы рассказывали, что еще один назначенный министр покидает Кнессет в соответствии с так называемым «Норвежским законом».

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