В понедельник правительство намерено принять закон о счетах за электроэнергию

Правящая коалиция премьер-министра Нафтали Беннета столкнется с трудностями в понедельник вечером, когда попытается принять вызывающий споры закон об электроэнергии.

Об этом сообщает jpost.com.

Законопроект позволит подключить десятки тысяч незаконно построенных домов к национальной электросети, а также к водопроводу и телефонным линиям. Депутат от коалиции Майкл Битон заболел COVID-19 в воскресенье, что затруднит принятие законопроекта узкой коалиции.

Автор законопроекта, член парламента Валид Таха, заявил пленуму Кнессета, что это спасет жизни и наконец оправдает десятки тысяч людей, которым не дали разрешения на строительство и не разрешили подключиться к сети.

Но депутат Ликуда Давид Амсалем назвал законопроект самым опасным шагом с момента основания государства. Коалиция также сталкивается с проблемами в связи с решением министра сельского хозяйства Одеда Форера отменить налоги на импортируемые фрукты.

«Если эти шаги будут предприняты, возникнет кризис коалиции», — сказал депутат Сине-белых Алон Шустер, бывший министр сельского хозяйства.

Ранее Курсор сообщал, что премьер-министр Нафтали Беннет уходит в изоляцию из-за COVID-19 после поездки в ОАЭ.

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