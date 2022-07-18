В популярном в Израиле продукте нашли опасную бактерию

Завод «Адамовиц Муцарей Мазон» изымает продукт из своих каналов сбыта по согласованию со Службой контроля качества продуктов питания Министерства здравоохранения.

Фабрика «Адамович Муцарей Мазон» отозвала продукт «Яичный салат». Проверка Службы контроля качества продуктов питания Министерства здравоохранения выявила наличие в продукте бактерий Listeria.

«Яичный салат» от «Адамович» в упаковках по 450 грамм и 2 кг с даты изготовления 5.07.2022. Срок годности до 5.08.2022.

В качестве меры предосторожности фабрика также призывает отозвать «Яичный салат» с датой производства 12.07.2022, срок годности до 12.08.2022.

Номер товара: 7290018946763

Артикул: 7290018946756

Потребителей просят не употреблять продукт.

Бактерии Listeria monocytogenes могут вызывать заболевания у людей с повышенным риском, например, у людей с ослабленной иммунной системой, пожилых людей, а также могут стать причиной выкидыша у беременных женщин.

Фабрика принимает все меры, чтобы предотвратить присутствие болезнетворных бактерий в продукте.

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