В популярном в Израиле продукте нашли опасную бактерию

Фабрика «Адамович Муцарей Мазон» отозвала продукт «Яичный салат». Проверка Службы контроля качества продуктов питания Министерства здравоохранения выявила наличие в продукте бактерий Listeria.
«Яичный салат» от «Адамович» в упаковках по 450 грамм и 2 кг с даты изготовления 5.07.2022. Срок годности до 5.08.2022.
В качестве меры предосторожности фабрика также призывает отозвать «Яичный салат» с датой производства 12.07.2022, срок годности до 12.08.2022.
Номер товара: 7290018946763
Артикул: 7290018946756
Потребителей просят не употреблять продукт.
Бактерии Listeria monocytogenes могут вызывать заболевания у людей с повышенным риском, например, у людей с ослабленной иммунной системой, пожилых людей, а также могут стать причиной выкидыша у беременных женщин.
Фабрика принимает все меры, чтобы предотвратить присутствие болезнетворных бактерий в продукте.
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